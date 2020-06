Banca Generali lancia un fondo per le pmi innovative: «Avvicinare il risparmio privato all’economia reale»

Banca Generali lancia BG4Real, il programma di soluzioni e strumenti di investimento orientati all’economia reale attraverso servizi dedicati e prodotti innovativi che consentono di allargare gli orizzonti della diversificazione.



Il progetto BG4Real, spiega un comunicato, rappresenta un vero e proprio ponte tra le esigenze delle famiglie di ricerca di valore nel lungo termine e la crescente domanda di credito e capitale privato dalle aziende e dal sistema economico e si inserisce all’interno dell’innovativo modello di business di Banca Generali che offre una gamma completa di servizi di advisory e di wealth management che, facendo leva sull’Ecosistema BG, sono in grado di partire dal presidio del rischio per il cliente, analizzare il valore degli asset patrimoniali riferiti all’ambito corporate, strutturare una consulenza ad hoc sui bisogni dell’impresa o accompagnarne le dinamiche. Il tutto per mezzo di una piattaforma aperta, partnership qualificate e innovazione nelle soluzioni di investimento.



In questo senso si inseriscono nuovi strumenti creati dalla Sgr 8A+ Investimenti che contribuirà con una solida infrastruttura a questa iniziativa, con l’obiettivo di ampliare la rosa d’offerta di investimenti decorrelati dai rischi di volatilità dei mercati pubblici, offrendo la prospettiva di rendimenti nel mediolungo periodo in contrapposizione agli effetti sulle diverse asset-class di un prolungato periodo di tassi a zero e con un adeguato bilanciamento dei rischi.



In particolare da questi giorni parte la distribuzione di un nuovo Fia (Fondo di Investimento Alternativo) non riservato – 8a+ Real Innovation - dedicato alle Pmi innovative italiane ed europee che si rivolge alla clientela private con investimento minimo di 100 mila euro. Il fondo è composto al 70% da strategie di debito, tra cui senior secured loans di aziende europee e finanziamenti garantiti da ipoteche di primo grado su progetti immobiliari selezionati con criteri di sostenibilità e per il restante 30% in partecipazioni azionarie di pmi innovative, selezionate grazie alle collaborazioni con primarie realtà di venture capital internazionali e centri di ricerca italiani ed europei.



Banca Generali sta poi valutando l’estensione della gamma di prodotti in distribuzione agli Eltif (European Long Term Investments Fund), fondi alternativi di medio-lunga durata che rispettino anche i requisiti del decreto “Rilancia Italia”, con investimenti minimi accessibili per la clientela affluent e private.



«Siamo orgogliosi di aver avviato un percorso in grado di avvicinare il risparmio privato all’economia reale cercando nuove opportunità e valore per i nostri clienti e portando il nostro contributo alla ripresa del Paese - ha detto l’amministratore delegato di Banca Generali, Gian Maria Mossa -. Le nostre nuove soluzioni di investimento, costruire grazie anche all’importante supporto come anchor investor della capogruppo Generali che ha scelto di sostenere questi strumenti a favore del Paese e dell’economia, vogliono aprire una nuova strada alle piccole e medie imprese italiane duramente colpite dalla crisi e dare supporto ai progetti per la ripresa in Europa. Le distorsioni provocate da un prolungato periodo di tassi zero invita alla prudenza ampliando lo spettro della diversificazione anche a quelle asset-class legate all’economia che tipicamente hanno un orizzonte di medio-lungo periodo e che oggi presentano un rapporto rischiorendimento interessante».



«L’esperienza che abbiamo costruito nell’analisi nel credito e nelle cartolarizzazioni a favore del sistema-Paese e le competenze del nostro modello di architettura aperta-multimanager ci ha guidato nelle analisi delle partnership industriali per finalizzare le iniziative - ha proseguito Mossa -. Con i nuovi strumenti di investimento si rafforza il ponte di servizi e soluzioni che unisce la nostra advisory patrimoniale per le famiglie e le imprese alle opportunità a favore dell’economia reale. La nostra sfida è creare valore per una crescita sostenibile coinvolgendo i clienti, la collettività e il Paese».



Al fine di contribuire al “sistema Paese”, migliorare la capacità di intercettare in anticipo i trend ed i cambiamenti dell’economia reale, strutturare prodotti e servizi sempre allineati ai bisogni della clientela Private Banca Generali, si legge ancora nel comunicato, sta strutturando un vero e proprio Ecosistema, ovvero una rete di relazioni finalizzata allo scambio di informazioni e alla condivisione di esperienze. Obiettivo di questo Ecosistema - costituito da partner che vanno dai centri di ricerca, alle aziende ai fondi di venture capital - è quello di intercettare in anticipo i trend e i cambiamenti così da individuare le opportunità di investimento più interessanti nel panorama italiano ed europeo. Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA