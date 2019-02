Lunedì 11 Febbraio 2019, 13:11

Avvicendamento al vertice dell’area territoriale Sud e Sicilia di Banca Monte dei Paschi di Siena. Paolo Pandolfi è stato nominato nuovo general manager dell’area con sede a Napoli e assumerà l’incarico a partire da oggi.Pandolfi, 55 anni, romano, dopo aver maturato una decennale esperienza presso Bnl, nel 2000 è arrivato in Banca Mps dove ha ricoperto diversi incarichi all’interno della rete commerciale, prima in filiale e poi nelle direzioni delle strutture di coordinamento territoriali. Dal 2010 è stato nominato direttore commerciale in Biver Banca e ha ricoperto questo incarico successivamente in diverse zone d’Italia, fra cui in Toscana e nell’area Sud e Sicilia che ha seguito attivamente fino al 2017.Con questa nomina torna sul territorio per una nuova esperienza che lo vedrà alla guida di tutta l’area al posto di Giovanni Maione, a cui verrà affidato un nuovo incarico in direzione generale nella nuova struttura di Coverage team, dedicata allo sviluppo della clientela top della Banca.«L’area Sud e Sicilia rappresenta una sfida che raccolgo con orgoglio, un territorio ricco di eccellenze e di opportunità - commenta Pandolfi - La nostra banca vuole contribuire al rilancio e allo sviluppo di quest’area e ci auguriamo di rappresentare sempre di più un punto di riferimento certo e affidabile in grado di capire le istanze del territorio e di rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Mi unisco con entusiasmo alla squadra che ha contribuito finora al rilancio della banca in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia per proseguire il cammino iniziato e metto a disposizione il mio impegno e le mie competenze per tracciare un futuro di crescita insieme».L’Area territoriale Sud e Sicilia, con competenza sulle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, comprende 325 filiali, sette direzioni territoriali retail, tre direzioni territoriali private con un centro family office e 15 centri private, tre direzioni territoriali corporate con 38 centri corporate, Pmi ed enti.