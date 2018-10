Banche e partecipate: i mercati alla prova del rating di Moody's

Lunedì 22 Ottobre 2018, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 09:24

Piazza Affari apre la seduta di scatto dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody's ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l'outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve. Il Ftse Mib è in rialzo dell'1,7%, dopo essersi spinto fino a +2%, nel giorno della lettera di risposta del Governo italiano a Bruxelles dopo la bocciatura della bozza della Legge di Bilancio. Il traino viene da una parte dalla vivacità delle Borse asiatiche (+4,1% Shanghai) per le misure di Pechino a sostegno dell'economia e, dall'altra, dal balzo di Fiat Chrsyler (+5,5% dopo una partenza a +6,6%): la casa auto italo-americana ha venduto Magneti Marelli ai giapponesi di Calsonic Kansei per 6,2 miliardi di euro, cifra nettamente superiore alle previsioni degli analisti. Balzo di Salvatore Ferragamo (+7%): la scomparsa di Wanda Ferragamo, moglie del fondatore della casa di moda, ha riaperto la speculazione sulla cessione del controllo del gruppo che è tuttavia è sempre stata smentita dalla famiglia. Il crollo dello spread sotto quota 290 punti sta spingendo in alto le banche con Banco Bpm (+5,3%) e Ubi (+4,8%) in prima fila. Bene anche Banca Generali (+2%) che ha presentato una offerta vincolante per acquistare Nextam Partners. Bene tutte le Borse europee. Euro/dollaro sopra 1,15 a 1,1547 da 1,1492 di venerdì sera. Petrolio torna a salire sulle tensioni per il caso Khashoggi: Wti dicembre a 69,77 dollari al barile, Brent dicembre a 80,36 dollari al barile.