Banche, nel 2019 stanziati 281 milioni per la sicurezza delle filiali

Sabato 24 Agosto 2019, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 19:55

Oltre 281 milioni di euro stanziati dalle banche italiane nel 2018, per garantire alla clientela filiali più sicure, adottando misure di protezione più moderne ed efficaci e realizzando attività di formazione ai propri dipendenti. Lo evidenzia l'Abi in una nota, aggiungendo che dall'ultimo Rapporto sulle difese anticrimine del settore bancario - redatto da Ossif, il centro di ricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine sulla base delle informazioni fornite da 106 banche, rappresentative del 78% in termini di sportelli - emerge un'attenzione costante delle banche nella protezione delle proprie strutture. Basti pensare che, a fine 2018, risultano essere utilizzati mediamente 7,3 sistemi di difesa a protezione delle filiali e 4,6 sistemi di difesa a protezione degli sportelli automatici (Atm).Secondo lo studio la videoregistrazione è il sistema di sicurezza più diffuso (presente nella quasi totalità delle filiali) seguito dai dispositivi di erogazione temporizzata del denaro (92,6%) e dai dispositivi di allarme (88,1%).Per quanto riguarda la protezione degli Atm, sulla base dei dati delle 28.087 apparecchiature censite nel data-base anticrimine di Ossif - si legge nella nota dell'Abi - è emerso che i dispositivi di sicurezza maggiormente utilizzati sono i sistemi di allarme connessi ai sensori antiscasso/antintrusione (presenti nell'87,9% degli Atm), la blindatura del mezzo forte (73,1%) e le difese passive volte ad impedire l'asportazione dell'apparecchiatura (63,3%).Per chi opera nelle filiali bancarie, poi, è a disposizione la «Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello», realizzata da Ossif in collaborazione con il Ministero dell'Interno e le Prefetture, una sorta di vademecum su come comportarsi durante le rapine, ma anche indicazioni utili per prevenirle.