Addio alle banconote da 500 euro: non verranno più stampate

Martedì 1 Gennaio 2019, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 10:47

Anno nuovo e qualche novità. Le bnon saranno più in circolazione a partire dal 27 del mese di gennaio. Diciasette delle 19 banche centrali nazionali dei rispettivi paesi dell’area dell’euro cesseranno di immettere in circolazione biglietti da 500 euro. Per unaordinata e per ragioni logistiche, ha spiegato la Bce, la banca centrale tedesca Bundesbank e quella austriaca la Oesterreichische Nationalbank continueranno a emettere questo taglio fino al 26 aprile 2019 compreso.Le banconote da 500 euro circolanti continueranno ad avere corso legale e potranno quindi essere utilizzate come mezzo di pagamento e riserva di valore, ossia per le spese e il risparmio. Allo stesso modo, le banche, i cambiavalute e gli altri operatori commerciali possono continuare a reimmettere in circolazione i biglietti da 500 euro. Come tutte le banconote in euro, il biglietto da 500 euro preserverà sempre il suo valore e potrà essere cambiato in qualsiasi momento presso le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro.Niente più pezzi da 500 dunque e il motivo è nel tentativo di contrastare l'illegalità. Questo taglio infatti è considerato dalle autorità europee un mezzo di pagamento poco sicuro, che si presta a favorire attività illegali. A tal riguardo un'altra novità che sarà introdotta sono le nuove banconote da 200 e 100 euro, che verranno sostituiti agli attuali a partire dal 28 maggio, con tagli studiati per prevenire la contraffazione.