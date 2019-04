​​Def, Bankitalia: senza aumento Iva il deficit salirà al 3,4%. Lo spread pesa sul Pil

«Rispetto alla scorsa primavera, qualora i tassi d'interesse restassero sui valori attesi dai mercati, gli oneri della spesa per interessi sarebbero più elevati per circa 1,5 miliardi quest'anno, 3,5 il prossimo e quasi 6 miliardi nel 2021». Lo ha detto il capo economista di Bankitalia, Eugenio Gaiotti, in un'audizione sul Def alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ricordando comunque che sui mercati «le attese sullo spread italiano sono in aumento rispetto ai livelli attuali».



Uno dei fattori per far calare lo 'spread' dei titoli di Stato italiani rispetto al benchmark tedesco è «certamente la crescita», l'altro è «dando un messaggio credibile di riduzione del debito pubblico». Lo ha detto il capo economista di Bankitalia, Eugenio Gaiotti, durante un'audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. «Altri Paesi dell'Eurozona, come il Portogallo - ha detto Gaiotti - che hanno livelli del debito non troppo diversi da quello italiano, avevano spread più elevati e attualmente hanno livelli più bassi».

Martedì 16 Aprile 2019, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 16:04

