Bankitalia, in arrivo l'ok a Panetta nuovo vicedirettore generale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 18 Settembre 2018, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Panetta si avvia verso un nuovo mandato come vice direttore generale di Bankitalia, in rappresentanza della quale siede nel Consiglio di Vigilanza della Bce (Ssm): il suo mandato scadrà l'8 ottobre. A breve potrebbe esserci la riunione del Consiglio superiore con la proposta del governatore Ignazio Visco di confermare per altri sei anni il banchiere che ha costruito tutta la sua carriera a Palazzo Koch. E' entrato nel 1985 all'Ufficio studi. Il meccanismo di nomina prevede che, dopo la proposta di Visco, si esprimano i 13 consiglieri eletti dalle sedi territoriali. Quasi certa l'approvazione nel segno della continuità del direttorio. Il verbale sarà inviato al Ministro del Tesoro Giovanni Tria e al presidente del Consiglio Giuseppe Conti. E il premier girerà il dossier al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la firma al Dpr che dà luogo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.