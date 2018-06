Bce, da gennaio 2019 stop all'acquisto dei titoli di Stato

Giovedì 14 Giugno 2018, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 14:49

La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece resteranno fermi ai minimi record almeno fino alla prossima estate e in ogni caso finché sarà necessario.e. La decisione arriva in anticipo per molti osservatori: alcuni si aspettavano un'indicazione di massima dalla riunione di oggi, e una tabella di marcia vera e propria il mese prossimo.Lo spread tra il Btp decennale e il Bund resta poco mosso a 233 punti base dopo le decisioni annunciate dalla Bce. Il tasso sul decennale del Tesoro è al 2,77%. Positive le piazze finanziarie europee. Le Borse del Vecchio continente mostrano una buona accoglienza all'annuncio che già in parte era stato scontato dai mercati.In una nota la Bce, riunita oggi a Riga nell'appuntamento che ogni anno si svolge fuori dalla sede di Francoforte, spiega che «dopo settembre 2018, e in subordine al fatto che i dati in arrivo confermino le stime di medio termine d'inflazione, il tasso mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi fino a fine dicembre 2018, e che a quel punto gli acquisti netti termineranno».La Bce promette tuttavia di proseguire con il reinvestimento - ossia l'utilizzo del capitale rimborsato dei bond che ha in portafoglio e che arrivano a scadenza per comprare nuovi titoli di pari durata - ancora a lungo e per tutto il tempo necessario ad assicurare l'accomodamento monetario necessario.