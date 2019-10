Dal Controllo di Gestione alla Customer Experience, a Capua il conveggno della Bcp

Con la consapevolezza che la Banca debba esercitare anche un ruolo sociale sul territorio in cui opera da oltre 130 anni, la Bcp è impegnata da tempo con una serie di iniziative concrete volte alla formazione delle giovani generazioni sui temi dell’educazione finanziaria.



L’intento è quello di favorire le conoscenze specifiche nel campo della finanza e fornire agli studenti delle competenze sull’uso consapevole del denaro per facilitare la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile.



Proprio nella convinzione che l’educazione finanziaria indirizzi i giovani verso scelte consapevoli di spesa, investimento e risparmio, la Bcp ha organizzato due appuntamenti nell’ambito del mese dell’educazione finanziaria cui partecipa il ministero dell’Economia e delle Finanze.



Dopo l’evento Banca, Innovazione e Tradizione, organizzato il 18 ottobre a Palazzo Vallelonga a Torre del Greco, in collaborazione con Feduf e con il dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, martedì 29 ottobre (ore 9,30) nella sede del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in corso Gran Priorato di Malta a Capua, in collaborazione con il dipartimento di Economia, è in programma l’evento Dal Controllo di Gestione alla Customer Experience, che vedrà coinvolti oltre 200 studenti universitari del terzo anno di corso.



Dopo i saluti istituzionali di Francesco Izzo, direttore dipartimento Economia di Unicampania, di Mauro Ascione, presidente Bcp, ci saranno le relazioni di Giuseppe Sannino, vice direttore dipartimento Economia di Unicampania e vicepresidente Bcp, Veronica Bertollini, Strategie, Innovazione, Marketing Bcp, e Francesco Chianese, chief lending officer Bcp.





