Strappo nella Cisl: si dimette Bentivogli, leader delle tute blu

Un sindacalista dal pensiero autonomo e forse anche per questo scomodo, riluttante ad accettare fino in fondo le dinamiche di un'organizzazione comunque complessa e articolata. Forse era nell'aria la decisione con cui ieri, Marco Bentivogli si è dimesso da segretario generale della Fim, il sindacato dei metalmeccanici della Cisl. In una lettera indirizzata al Consiglio generale e al segretario generale della Confederazione, Annamaria Furlan, Bentivogli ha dato le sue «dimissioni irrevocabili» dopo sei anni alla guida della Fim Cisl e 25 di attività nel sindacato. «Ho ricoperto tutti i ruoli e fatto sindacato in molte regioni e ho seguito dalle aziende più piccole ai più grandi gruppi. Un'esperienza formidabile», scrive. «Questa scelta è assolutamente libera e meditata con me stesso, nella sicurezza che la Fim possa proseguire il proprio cammino ancora più forte». Poi Bentivogli avverte: «Non pensate a nessun rammarico e a nessuna dietrologia, ho sempre detto che bisogna fare più esperienze possibili per continuare a dare il senso alla propria esistenza. Ho appena compiuto 50 anni e dopo 25 anni di Fim penso sia giusto cambiare reparto nel proprio impegno». E chiude: «C'è un tempo per ogni cosa e per me è giunto il momento di lasciare spazio ad altri. Questa è sempre la migliore condizione per proteggere la Fim e tutte le sue donne e gli uomini nelle sfide più alte che solo il sindacato riformista ha il coraggio di assumersi».



In realtà era da tempo che tra Bentivogli e la segreteria della Cisl i rapporti erano tesi. Gli si rimproverava soprattutto, a quanto pare, una sorta di invasione di campo su materie, vicende e valutazioni non di sua strettissima competenza. Non a caso aveva limitato molto negli ultimi tempi i suoi interventi anche sui media osservando per quanto possibile il più rigoroso rispetto dei suoi confini, le vertenze delle ormai ex tute blu della Cisl. Evidentemente non è bastato a recuperare il rapporto con la Furlan e gli altri segretari, in un clima già peraltro da tempo difficile, come dimostra l'avvicendamento di altri tre segretari nell'ambito dell'attuale gestione Furlan.

Bentivogli è sicuramente un sindacalista di visione, nel senso dell'attenzione costante e qualitativamente elevata ai nodi dello sviluppo tecnologico e digitale. È stato fin dall'inizio un convinto sostenitore del piano Industria 4.0 promosso dall'allora ministro Carlo Calenda con il quale è stato spesso in sintonia anche sul piano politico. Carattere a volte scorbutico, poco incline ai compromessi, Bentivogli ha firmato con il giornalista Diodato Pirone un fortunato libro sulla rivoluzione Marchionne nel gruppo Fiat, una lettura moderna di una trasformazione epocale che forse è risultata troppo avanti rispetto ai canoni di un certo sindacalismo.

