Ampliamento dell'incentivo 'Resto al Sud', alzando l'età di chi può farne richiesta (ad oggi gli under 35). È una delle misure del 'pacchetto Sud' allo studio in vista della manovra. Misura, si apprende in ambienti di governo, che sarebbe già finanziata. Sul tavolo anche l'ipotesi di rendere «permanenti» le attuali misure di decontribuzione per chi assume a tempo indeterminato al Sud (al 100% fino a un tetto di 8.060 euro) che altrimenti scadrebbero nel 2018. In cantiere anche semplificazioni per l'utilizzo dei fondi Ue, da concordare con Bruxelles.

«Nella legge di Bilancio ci saranno misure specifiche per il Sud e altre che, nel riguardare tutto il Paese, potranno avere un impatto positivo anche e soprattutto per il Mezzogiorno. Per quanto attiene alle mie specifiche competenze dirette, il caposaldo resta l'introduzione del 34% degli investimenti ordinari da destinare al Sud». Lo dice il ministro del Mezzogiorno Barbara Lezzi contattata dall'ANSA. Il ministro non entra nel dettaglio delle misure allo studio e non commenta le indiscrezioni sul 'pacchetto Sud' ma sottolinea, sul fronte degli investimenti, che «oltre al settore pubblico, ai ministeri» rappresenterebbe «un punto di svolta» l'estensione dell'obbligo di destinare una quota di stanziamenti in conto capitale nel Mezzogiorno anche a «Rfi e Anas. Se parliamo di opere e infrastrutture nel Mezzogiorno, questo è essenziale per colmare un gap infrastrutturale che ha bisogno di interventi diffusi: grandi e piccoli».

Sabato 11 Agosto 2018, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2018 13:32

