Criptovalute in difficoltà. Secondo coinmarketcap.com, le monete digitali hanno visto volatilizzarsi nel complesso l'equivalente di 60 miliardi di dollari in appena 24 ore. La più famosa di tutte, il Bitcoin, viaggia sopra gli ottomila dollari, ma a dicembre la divisa virtuale sfiorava i 20mila dollari.Sul comparto pesano le strette annunciate da Giappone e Stati Uniti e l'imminente G20, che potrebbe decidere per una pesante regolamentazione delle criptovalute. Il direttore generale del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde ha scritto in un blog che "c'è spazio per sviluppare principi regolatori internazionali per i cripto-asset, incluse le initial coin offering", ovvero le offerte pubbliche iniziali. Queste ultime non sono altro che un modo per le start-up di raccogliere investimenti: invece che passare da società di venture capital, possono organizzare offerte permettendo alla gente di investire in una criptovaluta in cambio di un token emesso dalla start-up stessa. Il "gettone" può poi essere usato in cambio di servizi futuri offerti dall'azienda. Non è escluso che il suo valore superi quello al momento dell'investimento iniziale, ma le truffe - anche da parte di hacker - non mancano.Pesa infine l'annuncio di Google che, come Facebook, ha deciso di vietare la pubblicità di criptovalute sui suoi siti, YouTube incluso.