Bitcoin, la criptovaluta sfonda il muro dei seimila dollari

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:57

E alla fine il Bitcoin fece impallidire anche Goldman Sachs. Sono lontani quei tempi in cui il valore di mercato della moneta elettronica si attestava intorno ai dieci dollari. Il 2017, infatti, è stato senza dubbio l'anno della criptovaluta, che il 1 gennaio valeva poco più di 900 dollari. Oggi il suo valore è cresciuto in maniera esponenziale.Solo due settimane fa, il Bitcoin, la moneta elettronica più diffusa al mondo, aveva superato la soglia dei 5000 dollari. Oggi, invece, il valore ha sfondato il muro dei 6000 dollari: tutto questo nonostante una leggera flessione avvenuta nel mese di settembre, dopo la quale il valore si è nuovamente impennato, schizzando alle stelle.La notizia è stata riportata da Fortune , portale di informazione economico-finanziaria che da sempre guarda con attenzione il fenomeno delle criptovalute. Il sito ha stimato anche il mercato totale del Bitcoin in oltre 100 miliardi di dollari: un valore ampiamente superiore a quello del patrimonio di un gigante mondiale della finanza come Goldman Sachs.