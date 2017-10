Bitcoin, istruttrice di pole-dance in tre mesi triplica il suo patrimonio investendo in criptovaluta

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:57

Una imprenditrice, che gestisce una palestra dove si tengono corsi di 'pole-dancing', ha investito per tre mesi una somma considerevole in Bitcoin e oggi ha triplicato il valore grazie all'incredibile ascesa della valuta elettronica rispetto alle monete mondiali., australiana di Sydney, è riuscita infatti a guadagnare oltre 14mila dollari dopo averne investiti 5mila.Il Bitcoin ogni giorno guadagna valore rispetto al dollaro statunitense, considerato la valuta di riferimento. Un'avanzata che sembra inarrestabile, anche se gli economisti mettono in guardia sui possibili rischi e anche Goldman Sachs ha avvertito chiaramente: «Non possiamo certo considerare il Bitcoin come il nuovo oro». Anche Dee, che con i Bitcoin sta ampliando il proprio patrimonio, ne è consapevole: «So che ci sono dei rischi e ho investito solo i soldi che ero disposta a perdere. Tutti dovrebbero fare così». Lo riporta il Sydney Morning Herald L'andamento del Bitcoin, nel cambio con il dollaro, vive un'avanzata continua e in apparenza inarrestabile. Gli economisti, però, sanno che non potrebbe durare a lungo. I governi e le istituzioni finanziarie, infatti, non vedono di buon occhio la criptovaluta ed eventuali controlli da parte di aziende private o norme volte a imporre una tassazione potrebbero influire parecchio sul valore del Bitcoin, fino a ridurlo in maniera drastica.