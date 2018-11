Lunedì 26 Novembre 2018, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 26-11-2018 17:33

Boom di transazioni con la carta di credito nel giorno del Black Friday. Venerdì scorso, si legge in una nota della Sia, sono stati 13,4 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite dalla società, il 30% in più dei 10,4 milioni di venerdì 16 novembre e l'11,4% rispetto al Black Friday del 2017.Complessivamente nel weekend del 'venerdì nerò, Sia ha gestito 35,6 milioni di pagamenti con carte, in aumento del12,1% rispetto al fine settimana precedente e del 13,1% rispetto a un anno fa.