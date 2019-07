Bloomberg: Jeff Bezos di Amazon è ancora l'uomo più ricco del mondo, Bill Gates perde posizioni e i Ferrero primi in Italia

Mercoledì 17 Luglio 2019, 22:46 - Ultimo aggiornamento: 17-07-2019 22:54

è ancora l'uomo più ricco del mondo, nonostante il costoso divorzio. Secondosi riconferma ai vertici della classifica dei "Paperoni" di tutto il mondo con più di 125 miliardi di dollari. E se il gradino più alto del podio è invariato, qualcosa cambia subito dopo:perde il secondo posto dopo essere stato sorpassato dal "re del lusso"Bezos è diventato l'uomo più ricco del mondo dopo aver rivoluzionato lo shopping e aver ottenuto la leadership dell'di tutto il globo. Separarsi datuttavia, lo ha inevitabilmente impoverito. Grazie al divorzio l'ex moglie è diventata la quarta donna più ricca al mondo.Arnault con 107,6 miliardi e una fortuna pari al 3% del Pil di tutta la Francia conquista la medaglia d'argento. Tutto merito del suo gruppo del lusso Lvmh che raccoglie alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo in diversi settori. Arnault è un amante dell'arte e della bellezza. È stato lui a donare un'ingente somma di denaro per la ristrutturazione della cattedrale di Notre-Dame.Il fondatore di, invece, appare in terza posizione dopo anni al timone. Gates ha ridotto la sua fortuna quando ha donato 35 miliardi di dollari in beneficenza alla Bill and Melinda Gates Foundation. Nella top ten stilata da Bllomberg ci sono ancheil patron di Zara.Per quanto riguarda l'Italia, è laa detenere il primato, ma si trova al 34esimo posto della classifica generale.