Boccia: «Senza euro sarebbe la fine dell'Italia»

L'uscita dall'euro è «una cosa assurda e inconcepibile, sarebbe la fine dell'Italia in termini economici, non scherziamo su queste cose». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea degli industriali varesini. Secondo Boccia, «serve un'economia forte e una politica forte, serve avere chiaro che abbiamo bisogno di un governo che sia, abbiamo già chiarito, a vocazione europeista». Questo, a suo avviso, «non significa non affrontare le grandi riforme di cui l'Europa ha bisogno». Per il presidente di Confindustria, in definitiva, «serve un governo che abbia una grande attenzione per il lavoro e l'occupazione».

Lunedì 28 Maggio 2018, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 13:59

