Morto John Bogle, leggenda di Wall Street: invento il fondo Vanguard

Addio a John Bogle, leggenda di Wall Street. Il fondatore del fondo Vanguard è morto a 89 anni. Lo riporta il Philadelphia Inquirer citando la famiglia di Bogle. La causa del decesso è stato un tumore. Bogle ha avuto sei infarti, nel 1867 gli è stato installato un pacemaker e nel 1996 ha ricevuto un trapianto di cuore. Bogle ha rivoluzionato il modo di risparmiare degli americani. Ha fondato Vanguard nel 1974 attirando clienti per le basse commissioni imposte.



«Ha avuto un impatto non solo sull'intera industria degli investimenti. È stato un visionario le cui idee hanno cambiato il modo in cui investiamo» afferma l'amministratore delegato di Vanguard, Tim Buckley. Bogle ha creato il primo fondo indicizzato per gli investitori e si è fatto promotore dei meriti di investire senza pagare commissioni elevate e nel lungo termine. E ha avuto successo: Vanguard è oggi un gigante da 5.000 miliardi di dollari. «Se tutti gli investitori avessero ascoltato le sue idee, oggi avrebbero centinaia di miliardi di dollari in più», ha detto Warren Buffett in un'intervista nel 2009 al Wall Street Journal in merito a Bogle. La sua campagna per ridurre le commissioni di investimento lo ha allineato a personalità come Henry Ford di Ford, Sam Walton di Walmart e Michael Dell di Dell, uomini che hanno costruito giganti vendendo direttamente ai consumatori al prezzo minimo.

Giovedì 17 Gennaio 2019, 01:07 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 06:56

