Gas e luce, ecco perché dal primo aprile calano le bollette

Codice appalti, rischio di aumenti in bolletta Come si sa, ieri, l'Autorità per l'energia per i clienti sul mercato tutelato ha annunciato che dal primo aprile le tariffe della luce e del gas diminuiranno in modo significativo. Per chi non è passato al mercato libero, le bollette dell'elettricità caleranno dell'8,5%, mentre quelle del gas del 9,9%. Perché? Le riduzioni, spiega l'Autorità, sono legate alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all'ingrosso dell'energia.

Mercoledì 27 Marzo 2019, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 18:48

«Naturalmente ci fa piacere che le famiglie italiane, per i prossimi tre mesi, pagheranno di meno le bollette di luce e gas, ma, ahimé si tratta di una pura diminuzione congiunturale», sottolinea Carlo De Masi, il presidente di Adiconsum nazionale. «Se, infatti, andiamo ad analizzare la questione, le bollette strutturalmente aumenteranno, per via di un incremento del 3,72% degli oneri generali di sistema, che rappresentano una spesa fissa della bolletta» spiega.«Ecco perché, da tempo, stiamo chiedendo al governo e alla stessa Autorità -prosegue De Masi- la revisione della struttura tariffaria adeguandola alla Strategia energetica che il Paese si darà, cercando di diminuire i costi, rimodulando quelle componenti che poco o nulla hanno a che fare con i reali consumi energetici dei cittadini-consumatori, a cominciare dagli oneri generali di sistema, trasferendone una parte sulla fiscalità generale».«Solo così - conclude De Masi - le tariffe di luce e gas potranno scendere e le bollette potranno essere, in maniera strutturata e non fortuita, meno care, con riflessi positivi per i consumatori e la competitività delle imprese italiane che pagano le bollette più care d'Europa, oltre che agevolare chi è in povertà energetica».Per intendersi, dunque, il ribasso è legata soltanto all’andamento dei prezzi energetici internazionali. Infatti l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) non ha potere di modificare le tariffe.