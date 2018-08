Da bollette e sanità una stangata per gli italiani: «7.300 euro l'anno a testa»

'energia elettrica ai ticket sanitari alle assicurazioni, per il 2018 la quota di Spese choc da bollette e sanità, secondo quanto stima l'ufficio studi della Confcommercio: dallaialle, per il 2018 la quota di

ra le uscite vincolate, per le quali il cittadino «ha poca, o nessuna, libertà di scelta», la voce abitazione è quella più rilevante: tra affitti, manutenzioni, bollette e utenze assorbe «quasi 4.200 euro». Per quanto riguarda la spesa alimentare, a testa, si spendono 2.681 euro annui, un valore in crescita solo in termini assoluti. Sul totale dei consumi la quota assorbita dai prodotti della tavola risulta infatti in calo, attestandosi al 15,0% nel 2018 dal 15,2% del 2014, quando già era in riduzione rispetto al 2007.

Venerdì 10 Agosto 2018, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2018 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«spese obbligate» si attesta al 40,7% sul totale dei consumi, in calo di un punto rispetto al 2014 ma con ancora una «elevata incidenza». Si stima che la cifra sia di «