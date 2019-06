Giovedì 6 Giugno 2019, 12:30

Dopo l'annuncio dell'assunzione a Napoli di 200 tecniche qualificate, la giapponese Ntt Data entra nel capitale della start up partenopea Tolemaica, che certifica legalmente dati e fotografie. La multinazionale nipponica attiva nella consulenza e servizi Ict rileva una quota del 10% dell'azienda napoletana fondata nel 2015. "È la prima volta - si legge in una nota - che Ntt Data entra nel capitale di una start up, che finora sono state supportate attraverso lo stanziamento di risorse umane e intellettuali. L'operazione, che avverrà attraverso un aumento di capitale e una partnership strategica sia in ambito tecnico che commerciale, sarà̀ finalizzata entro il primo semestre 2019".Iac-Instant Automatic Certification, la soluzione sviluppata da Tolemaica in collaborazione con Ntt Data, permette di certificare la data e luogo dei contenuti fotografici e audio in modo automatico e istantaneo attraverso smartphone e altri dispositivi, ottenendo elementi probatori di rilevanza legale a beneficio di compagnie assicurative, gestori di infrastrutture, utility company per la misurazione di consumi, supervisori di manutenzioni pubbliche e network commerciali."La soluzione - si legge ancora nel comunicato - permette in modo semplice ed economico di raccogliere elementi probatori con valore legale utili per contenziosi giudiziari e sempre opponibili a una eventuale controparte. Grazie a questa operazione, Ntt Data amplia la propria offerta con una soluzione tecnologica innovativa offrendo nuove opportunità ai propri clienti, grandi compagnie e pubbliche amministrazioni, e sostiene una start up la cui crescita è attesa in ambito nazionale e internazionale.Già l'anno scorso Tolemaica era stata notata da Ntt Data, arrivando seconda all’Open Innovation Contest, il concorso organizzato ogni anno dal gruppo giapponese in 15 Paesi del mondo. La start up è stata insignita anche del “Premio Innovazione Smau 2018” come "Eccellenza Italiana modello di Innovazione per Imprese e Pubbliche Amministrazioni".Ntt Data è presente in oltre 50 Paesi e conta 118mila professionisti, di cui 3.200 in Italia. In Italia ha sedi, oltre che a Napoli, a Milano, Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa e Cosenza.