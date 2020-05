Dl Rilancio, Gualtieri: «In 2-3 giorni bonus a 4 milioni di lavoratori autonomi»

«Ci sarà il pagamento diretto di 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori, che li hanno già avuti e questo pagamento avverrà nell'arco di due tre giorni al massimo». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg1 annunciando che il decreto Rilancio sarà in Gazzetta ufficiale stasera. «Da domani sarà possibile fare la domanda per i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi e poi a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi».

Quindi «ci sarà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 mln di lavoratori autonomi e collaboratori che li hanno già avuti e questo avverrà nell'arco di due-tre giorni al massimo», ha spiegato Gualtieri. Tra le altre misure il ministri ha ricordato anche il bonus baby sitter o per i centri estivi per i bambini e a giugno i contributi a fondo perduto per le imprese, tra gli interventi del dl.



Ultimo aggiornamento: 20:39

