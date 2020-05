Bonus colf e badanti, sul sito Inps si può fare domanda: ecco i requisiti

Al via le domande sul sito Inps per il bonus destinato a colf e badanti per l'emergenza Coronavirus. Non tutti però: il sussidio è destinato solo ai lavoratori domestici non conviventi con rapporti di lavoro per almeno 10 ore settimanali. Il bonus è previsto dal dl Rilancio.

Sul sito Inps si sottolinea che la misura straordinaria di sostegno è stata introdotta per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta. L'indennità è di 500 euro al mese per aprile e maggio.



