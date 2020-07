​Dl rilancio, verso accordo su auto: bonus per Euro 6, ipotesi valore aiuto da 1.500 euro

Nella cornice del dl Rilancio si va verso un accordo sulle auto: bonus per Euro 6 e ipotesi valore aiuto da 1.500 euro. Comprende incentivi anche per le Euro 6, oltre che un aumento dei bonus per le ibride e le elettriche, l'impalcatura dell'accordo sugli aiuti al settore auto a cui sta lavorando tutta la maggioranza. L'emendamento originario al Dl Rilancio - che era firmato da Pd, Iv e Leu - prevedeva che per l'acquisto di Euro 6 l'incentivo fosse di 2 mila euro da parte dello Stato e di 2 mila euro da parte dei concessionari. Ora si starebbe ragionando su un aiuto pubblico di 1500 euro, fermo restando quello da 2 mila da parte del concessionario. Le auto Euro 6 sarebbero quelle con emissioni di Co2 fra i 61 e i 110 grammi al chilometro. Il bonus sarebbe legato alla rottamazione di modelli vecchi oltre 10 anni, da dimezzare senza rottamazione.

