Bonus luce, ecco come richiedere lo sconto sulla bolletta

Lunedì 8 Gennaio 2018, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2018 10:14

Risparmiare sulla bolletta della luce. Sarà possibile per le famiglie in condizione di disagio economico e per quelle numerose. Con questo obiettivo è stato introdotto - per la prima volta nel 2009 - uno sconto sulla bolletta, reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.BONUS - Il bonus è previsto per le famiglie con ISEE non superiore a 8.107,5 euro o per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non superiore a 20mila euro. Ogni nucleo che abbia i requisiti può richiedere sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.DISAGIO FISICO - Se inoltre in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute - che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico - la famiglia può richiedere anche questa agevolazione con l'apposito modello.COME SI RICHIEDE - La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando i moduli.I DOCUMENTI - Per presentare la domanda servono:- documento di identità;- eventuale delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura);- modulo A compilato; anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione;- attestazione ISEE in corso di validità;- allegato CF con i componenti del nucleo ISEE;- l'allegato FN per il riconoscimento dello stato di 'Famiglia numerosa', se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro ma entro i 20mila.BOLLETTA - E' inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni che si trovano in bolletta o nel contratto di fornitura: il codice POD, identificativo del punto di consegna dell'energia composto da lettere e numeri e che inizia con IT (identifica in modo certo il punto in cui l'energia viene consegnata al cliente finale) e la potenza impegnata o disponibile della fornitura.