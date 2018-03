«Bonus mamma a tutte le straniere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Marzo 2018, 10:18 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 10:18

In ballo, secondo i sindacati e le associazioni del non profit, ci sono i diritti degli immigrati. Dall'Inps replicano che non è una questione di diritti, quanto di 18 prosaici milioni di euro in più sul bilancio, che in via Ciro il Grande non si vorrebbero spendere. Fatto sta che ieri la Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado dei mesi scorsi, ha imposto all'istituto di erogare il bonus da 800 per le nascite anche alle madri extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno a tempo e non soltanto a quelle straniere lungosoggiornanti o titolari di protezione internazionale. Altrimenti, come è avvenuto in un primo tempo, si rischiano discriminazioni.Sempre dall'istituto si fa notare che già prima di questa pronuncia «era già in pagamento da febbraio il premio alla nascita di 800 euro una tantum anche alle mamme straniere con qualsiasi permesso di soggiorno che hanno avuto un figlio ottemperando alle sentenze dei mesi scorsi che hanno dichiarato illegittima l'esclusione delle straniere senza permesso di lungo soggiorno». Chi si è visto respingere la pratica, può ripresentarla. Mentre tutti i soldi sono però erogati con «riserva», in attesa del giudizio definitivo della magistratura.