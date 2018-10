Borsa, in pista 51 aziende campane: terzi dopo Lombardia e Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Ottobre 2018, 20:00

Sono 51 le aziende campane del progetto Elite che stanno scaldando i muscoli per entrare in Borsa: quasi una su dieci delle 530 piccole e medie imprese italiane di Elite. Un dato positivo e in controtendenza rispetto a un quadro che vede la Campania sovente al di sotto del proprio potenziale economico. Nell'export, per esempio, il peso della Campania è il 2,3% del totale Italia, contro un livello della popolazione del 9,6%. Ebbene: 51 imprese del progetto Elite su 530 equivale a una quota esattamente del 9,6% ovvero a una forza...