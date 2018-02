Borse asiatiche a picco sulla scia di Wall Street

Borse asiatiche in profondo rosso in scia al crollo di Wall Street. Tokyo ha chiuso in calo del 2,32%, Seul dell'1,82% e Sydney dello 0,9%. I listini più colpiti sono quelli cinesi: l'indice Composite di Shanghai, dopo un minimo intraday a ridosso del -6%, recupera terreno terminando gli scambi a -4,05%, a 3.129,85 punti, mentre quello di Shenzhen cede il 3,19%, fermandosi non lontano dai minimi di giornata, a quota 1.679,26. A scatenare le turbolenze il timore dei rialzi dei tassi Usa, con effetti sugli utili aziendali e sul potere d'acquisto. Un timore alimentato dalla corsa del rendimento dei titoli di Stato americani, salito ai massimi da quattro anni, toccando un massimo 2,88%.

Venerdì 9 Febbraio 2018, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 09:48

