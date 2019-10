Sabato 19 Ottobre 2019, 13:29

«Siamo preoccupati per un potenziale scenario no-deal e come industria siamo favorevoli a un ulteriore rinvio per scongiurare un salto nel buio», dice dal convegno dei Giovani Imprenditori a Capri la vicepresidente di Confindustria con delega per l'internazionalizzazione, Licia Mattioli.«Anche la più avanzata ed inclusiva disciplina commerciale comporterà costi ed oneri aggiuntivi per le nostre imprese. La prima e più immediata emergenza riguarderà quindi le procedure doganali e la parola chiave per affrontare questa sfida è semplificazione per evitare che si determini un blocco dei flussi commerciali Ue-Uk», sottolinea.