Coronavirus, British Airwyas sospende decine di migliaia di dipendenti a causa della crisi

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una: l'emergenzasta avendo delle pesantissime ripercussioni anche sull'economia e sul mondo del lavoro. Uno dei settori più colpiti è senza dubbio quello, che coinvolge senza distinzioni i dipendenti delle compagnie aeree e dei vari scali di tutto il mondo. Con tutta probabilità, questo settore sarà uno degli ultimi a ripartire a pieno regime, per ovvie ragioni, dopo la fine della pandemia. E quanto sta accadendo con, una delle maggiori compagnie aeree mondiali, lo dimostra inequivocabilmente. Come riporta il Telegraph , a breveannuncerà ladi. Una decisione sofferta ma inevitabile, dal momento che a causa dell'emergenza la compagnia aerea di bandiera della Gran Bretagna si è vista costretta a cancellare tutti i voli negli scali londinesi di Gatwick e di London City. Negli ultimi giorni sono state avviate trattative serrate con i sindacati e si è giunti ad un accordo preliminare. I dipendenti diche saranno interessati dai tagli ora potrebbero ricevere un sussidio statale, ma tutto dipenderà dall'esito delle trattative con il governo britannico.Gli effetti della crisi economica scaturita dal coronavirus finiranno per colpire duramente tutto il settore aeroportuale. L'International Transport Association ha infatti stimato che le sole compagnie aeree di tutto il mondo, senza considerare anche le società aeroportuale, di handling e altre aziende, subiranno perdite complessive per oltre 36 miliardi di euro.