Buoni pasto: la guerra dei ribassi vinta dai colossi francesi

Sabato 1 Settembre 2018, 08:00

A giugno circa centomila lavoratori italiani si sono ritrovati con della carta straccia al posto dei loro buoni pasto. La società che li emetteva, la Qui Ticket di Genova, aveva smesso da mesi di versare il dovuto a bar, ristoranti, supermercati, spacci aziendali. Cioè a tutti gli esercenti che - fidandosi di quello che era il primo gruppo italiano del settore - avevano fornito pasti caldi o la spesa. I quali, di conseguenza, hanno smesso di accettarli. Risultato? «È come se ci avessero tolto almeno cento euro nette in busta paga», denuncia Laura, segretaria in un ufficio.Tanto è bastato per gettare più di un'ombra sul più utilizzato e amato strumento di welfare aziendale: il buono pasto. Talmente di uso comune - come dimostra il giro d'affari da 3 miliardi di euro - che è diffuso con le stesse percentuali in tutte le parti d'Italia. Al Centro siamo al 59 per cento, nel ricco Nord Est e nel più debole Sud al 54, con il Nord Ovest che chiude la classifica al 45 per cento. Eppoi talmente entrato nell'economia domestica degli italiani, che il 60 per cento li accumula per fare la spesa settimanale.