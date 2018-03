Business summit Algeria Mediterraneo Italia, un ponte di amicizia a Napoli

Giovedì 8 Marzo 2018, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 21:11

Sabato 10 marzo, alle ore 09,00, presso la Camera di Commercio di Napoli si terrà il Busness Summit Algero Italiano dal titolo "Algeria Mediterraneo Italia- un ponte di AMIcizia a Napoli" organizzato dall’ Ambasciata di Algeria in Italia, dal Comune di Napoli e dalla Camera di Commercio di Napoli per il tramite dell’Azienda Speciale S.I. Impresa. Dopo l’inaugurazione della Mostra Collettiva – Algeria terra infinita, nomadismo di pensiero e di cuore- tenutasi lo scorso 2 Marzo e visitabile fino al 26 Marzo a Castel dell’Ovo, questo è il secondo importante evento nel mese “L’Italia e l’Algeria s’incontrano a Napoli” con l'obiettivo di rinforzare ancor più il legame tra i due paesi nell'approfondimento di tematiche legate agli sviluppi imprenditoriali e al turismo promuovendo lo scambio di informazioni tra imprenditori e imprese con finalità di sancire amicizie importanti attraverso incontri B2B tra imprenditori algerini e loro omologhi italiani.Un ampio programma sancirà l’intera giornata del 10 Marzo che inizierà con i saluti Istituzionali del Commissario Straordianario della Camera di Commercio di Napoli Avv. Girolamo Pettrone e del Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Sandro Fucito.S.E. l’ Ambasciatore di Algeria in Italia aprirà la Sessione Plenaria moderata dal Magistrato Nicola Quatrano, che vedrà la partecipazione del Presidente del World Trade Center Algeri, il Presidente della Camera di Commercio della città di Orano(Algeria), il Direttore dello sviluppo industriale della città di Orano(Algeria), il Presidente della Scuola di Economia e Giurisprudenza dell’Università Parthenope, il Direttore del CNR ed infine l’Avv. Senouci Bereksi Amine per il supporto legale in ambito internazionale a tutte le imprese italiane ed algerine presenti al Business Summit. I lavori termineranno con un intervento di Leonardo Company e Orizzone Sistemi Navali e una visita alla Mostra Collettiva presso Castel dell’Ovo guidata da Giuseppe Ussani D’Escobar, curatore.