Venerdì 20 Aprile 2018, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 17:12

La multiutility romana Acea si appresta a entrare nella distribuzione del gas, sfruttando l’occasione del rinnovo delle concessioni in alcune aree del Paese come Campania, Toscana e Umbria. Lo ha sottolineato l’amministratore delegato della società capitolina Stefano Donnarumma nel corso del suo intervento durante l’assemblea di bilancio in corso oggi a Roma.“Stiamo studiando in queste settimane l’ingresso nella distribuzione del gas, partecipando a gare in Campania, Toscana e Umbria, territori dove siamo già presenti e dove si stanno predisponendo le gare. In questo modo aggiungeremo un nuovo settore di attività regolate alle nostre”, ha detto il manager leggendo la propria relazione.A una successiva richiesta di fornire ulteriori dettagli sulla questione, Donnarumma ha detto: “Stiamo valutando alleanze e acquisizioni in vista delle gare”.Il leader di mercato nella distribuzione del gas in Campania come nel resto d’Italia è Italgas.