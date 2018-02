Campania, più di 700 aziende pronte a sbarcare sul mercato russo

Sabato 24 Febbraio 2018, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 24-02-2018 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di 763 aziende del territorio accreditate sul mercato russo. Settantacinque milioni di euro ricavati dal tursimo russo in Campania nel 2017. Sono questi i numeri della sinergia commerciale e di internazionalizzazione tra la Federazione Russa e la Campania, illustrati dal Consolato Onorario della Federazione Russa a Napoli durante l'annuale cena di gala che si è tenuta ieri sera a Palazzo San Teodoro. Un'occasione di incontro tra i rappresentati di aziende campane che hanno intrecciato nuovi rapporti commerciali con la Russia, le rappresentanze politiche locali e quelle della Federazione Russa, con il fine di approfondire le strategie e le opportunità di sviluppo tra i due Paesi.Alla cena sono intervenuti, oltre al console onorario Vincenzo Schiavo, il primo consigliere dell'ambasciata russa Aleksandr Grigor'ev, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il Questore di Napoli Antonio de Jesu, l'assessore regionale alle startup e all'innovazione Valeria Fascione e altri rappresentanti delle istituzioni.«La domanda della Russia per l'acquisto di prodotti italiani è un mercato che vale 6 miliardi e 400 milioni di euro. Negli anni addietro abbiamo già sviluppato numerosi intrecci commerciali, turistici e culturali - ha spiegato il console Vincenzo Schiavo - questa cena è un’ulteriore opportunità di confronto tra la Federazione Russia e la nostra Italia, tenendo conto che oltre il 50% delle imprese campane presenti alla cena, circa 400, hanno già attivato accordi di partnership e l’altro 50%, circa, li sta imbastendo. In Russia ci sono 183 aziende italiane strutturate su tutto il territorio nazionale russo, il 15% delle quali (23) della regione Campania».L'asse Italia - Russia si snoda attraverso molteplici possibilità di scambio: dalla mondo moda, macchinari industriali e gastronomia. Ultimo ma non meno importante il turismo: quasi 920mila i turisti russi che sono venuti in Italia nell'ultimo anno, 156mila in Campania, per un totale di 75 milioni di euro incassati.