Sono stati il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi a partecipare a Milano a Piazza Affari alla presentazione di "San Domenico che istituisce il Rosario" del Tiepolo restaurato grazie al contributo dell'azienda partenopea Tecno."Le piccole e medie imprese italiane come la nostra - osserva il fondatore di Tecno Giovanni Lombardi - possono offrire un grande contributo alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale in una logica di investimento sostenibile per l'azienda e per il Paese".L'azienda napoletana, fondata nel 1999, si occupa di servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Ha il suo quartier generale a Napoli alla Riviera di Chiaia in Palazzo Ischitella e sedi a Milano, Bologna, Berlino e Parigi. Non è la prima volta che la società si dimostra attenta al mondo della cultura. Quest'anno, tra l'altro, ha finanziato l'app dedicata alla mostra napoletana su Picasso, organizzata dal Museo di Capodimonte.