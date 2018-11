Carige, 320 milioni dal Fondo banche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 10:30

Salvataggio di sistema per Banca Carige, «messa in sicurezza» come ha commentato il presidente Pietro Modiano e sottolineato dal premier Giuseppe Conte: «Piena soddisfazione per il rafforzamento patrimoniale». E in tempi ragionevoli l'istituto deve puntare a una fusione, come sollecitato da Bce. A seguito di un forte pressing di Bankitalia e, nelle ultime ore, anche del governo, le banche italiane sono state costrette ad accettare. Ieri il comitato di gestione dello Schema Volontario, in una riunione di quattro ore, hanno fatto la proposta di aprire il paracadute sull'istituto ligure, sottoscrivendo, previo via libera dell'assemblea, convocata per il 30 novembre con una doppia maggioranza, un bond subordinato fino a 320 milioni in un'operazione da 400 milioni che porterà i due indici patrimoniali Cet1 e Tcr rispettivamente al 13,5 e 13,6%. «Faremo la nostra parte» ha detto Carlo Messina, abbandonando le precedenti remore. E la stessa cosa farà Unicredit. In parallelo il cda di Carige ieri ha anche varato un aumento di capitale da 400 milioni che verrà assorbito dal bond. L'intervento di emergenza è servito a scongiurare il default, con l'avvio della liquidazione che avrebbe messo a rischio 9 miliardi di depositi protetti. La manovra del Fondo, chiesta dal cda di Carige, ha chiuso una crisi-lampo soprattutto perchè i soci forti a cominciare dal principale, Vittorio Malacalza (27,5%) si sono tirati indietro. Solo Raffaele Mincione (5,4%) ha sottoscritto un impegno irrevocabile per la propria quota.