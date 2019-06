Giovedì 20 Giugno 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 13:58

Cassa depositi e prestiti (Cdp) dà al Tesoro, suo azionista all'83%, un dividendo aggiuntivo. E naturalmente beneficeranno della cedola extra anche le fondazioni, socie al 17% circa. Oggi giovedì 20 il consiglio di via Goito, secondo quanto risulta a Il Messaggero.it, avrebbe deliberato di donare agli azionisti circa 960 milioni che si riferiscono alla parte di utile dell'esercizio 2018 non distribuito.Al Mef spettano circa 800 milioni che torneranno a Giovanni Tria per dimostrare in Europa il calo del dificit dell'Italia avvicinandolo alla soglia del 2,1% del pil, migliorando così la precedente di 2,5%. E' evidente al dividendo aggiuntivo della Cdp influiranno altre entrate oltre a risparmi di spesa.Infine per i circa 63 enti che percepiranno in tutto 160 milioni sarà una bella boccata di ossigeno per le erogazioni sul territorio.