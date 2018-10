Cassazione: «Sì ai licenziamenti di lavoratori vicini alla pensione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 07:30

A un passo dalla pensione, ma licenziati lo stesso. Lavoratori maturi a rischio esubero anche se manca poco tempo al raggiungimento dei requisiti di legge necessari per andare a riposo. È quanto ha stabilito la Cassazione, smontando con una sentenza una prassi che appariva scolpita sulla pietra da molti anni. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti sancito che i lavoratori anziani non godono di alcun ombrello protettivo e che possono essere inseriti, al pari di tutti i loro colleghi, nella lista degli esuberi negoziati tra l'azienda e i sindacati in base agli accordi collettivi. Un elemento, quest'ultimo, che non rappresenta una forma di discriminazione anche se l'impresa non è in crisi. Anzi, secondo la Cassazione questa scelta è addirittura preferibile rispetto all'allontanamento di un dipendente più giovane, in quanto «il criterio della prossimità al trattamento pensionistico consente di ridurre al minimo l'impatto sociale della riorganizzazione, salvaguardando i lavoratori che non potrebbero beneficiare, a seguito del licenziamento per riduzione di personale, della protezione sociale garantita dal prepensionamento».