Cdp e UniCredit, patto da un miliardo di euro per le piccole imprese del turismo

È stato sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit un protocollo d'intesa che sancisce l'avvio di una collaborazione finalizzata al sostegno del territorio e delle imprese italiane. Lo annuncia una nota. Come prima declinazione operativa del Protocollo, Cdp ha concesso a UniCredit un finanziamento da 1 miliardo di euro, tramite sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior unsecured, che sarà integralmente impiegato dalla banca in nuovi finanziamenti per le Pmi e le Mid-Cap operanti nei settori del turismo, dei beni di consumo e della meccanica, particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19. Una quota, pari al 25%, sarà destinata alle imprese del Mezzogiorno. Secondo l'accordo, i finanziamenti potranno avere un importo massimo di 20 milioni di euro e scadenza non inferiore a 24 mesi. L'iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del Piano industriale 2019-2021 di Cdp che prevede, in piena sinergia e complementarietà con il sistema bancario, specifiche azioni di supporto alle imprese, promuovendo un allungamento delle scadenze dei finanziamenti e fornendo un sostegno nell'attuale fase di emergenza.



Oltre alla concessione di liquidità per supportare i finanziamenti a favore delle imprese, la collaborazione riguarda anche altri ambiti operativi. In particolare, la partnership intende sviluppare strumenti di finanza alternativa quali i cosiddetti «basket bond», operazioni di cartolarizzazione di mini-bond appositamente emessi da imprese PMI e Mid-Cap, in relazione ai quali Cdp e UniCredit agirebbero in qualità di investitori principali, attraendo così ulteriori capitali privati. In questo ambito sono allo studio diverse ipotesi di basket bond di settore, con particolare focus su alimentare e cultura. Un ulteriore ambito di collaborazione riguarderà operazioni dirette in co-finanziamento, a sostegno di progetti di crescita di medie imprese italiane, con particolare attenzione ai settori della ricerca, innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale, ambiente ed energia.



«L'intesa firmata oggi rappresenta una tappa importante ed una conferma ulteriore dell'impegno da parte del Gruppo Cdp per il sostegno al tessuto produttivo del Paese. Grazie alla collaborazione con UniCredit possiamo facilitare l'accesso al credito delle aziende italiane, che nel contesto di crisi derivante dall'emergenza Covid-19 hanno necessità di un rilancio di produttività e competitività anche oltre i confini nazionali», ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. «Inoltre, attraverso il ricorso a strumenti di finanza innovativa, potremo far affluire ingenti risorse alle piccole e medie imprese, con un'attenzione particolare al Mezzogiorno, per attivare un processo virtuoso di crescita e sviluppo», ha detto ancora Palermo.



«L'accordo con Cdp e il nuovo funding dedicato ci consentono di potenziare ulteriormente il supporto che forniamo alle imprese Italiane, in particolare le Pmi e quelle a media capitalizzazione, ampliando la gamma delle soluzioni utili ad assicurare liquidità, ottimizzare il capitale circolante e riprendere gli investimenti», ha commentato Jean Pierre Mustier, ceo di UniCredit. «L'intesa ci consente inoltre di mettere a disposizione delle imprese nuovi strumenti di co-finanziamento e di accesso al mercato dei capitali che possono efficacemente supportarne la crescita garantendo un equilibrio ottimale tra le fonti di finanziamento», ha concluso Mustier. © RIPRODUZIONE RISERVATA