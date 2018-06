Cedolare secca sui negozi, niente Imu per quelli sfitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 14 Giugno 2018, 08:51 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 08:51

ROMA Parla di fisco e pensioni Matteo Salvini all'assemblea di Confesercenti, illustra l'agenda economica del governo di cui è numero due (come vicepresidente del Consiglio) oltre che ministro degli Interni. L'altro vice Luigi Di Maio - che come ministro dello Sviluppo economico avrebbe una competenza più diretta su questi temi - ha disdetto l'impegno all'ultimo momento perchè impegnato in una vertenza al ministero. Così tocca a Salvini il ruolo di mattatore. Il fisco è naturalmente un argomento che interessa la platea e in particolare il segretario della Lega affronta un paio di temi sensibili non solo per le imprese commerciali ma anche per il mondo dei proprietari. Ad esempio l'Imu sui negozi sfitti che dovrà essere cancellata anche se non in tempi immediati. E poi anche la tassazione delle locazioni commerciali, che attualmente è quella ordinaria: Salvini si dice a favore del passaggio alla cedolare secca, sul modello di quanto già avviene per gli affitti abitativi. Secondo valutazioni fatte già in passato dal Dipartimento delle Finanze del Mef, la novità avrebbe un costo per il bilancio pubblico, in termini di minor gettito, pari a 987 milioni: questo nell'ipotesi di un'aliquota al 21 per cento, ovvero quella applicata oggi per le locazioni abitative libere: per i canoni concordati negli anni sono state applicate aliquote più basse fino al 10 per cento. L'annuncio del ministro degli Interni è stato salutato con favore da Confedilizia, con il presidente Giorgio Spaziani Testa: «Il commercio e l'artigianato soffrono - ha osservato - anche per un carico fiscale insopportabile sui proprietari che mettono a disposizione gli immobili per lo svolgimento di queste attività essenziali per la crescita dell'Italia».