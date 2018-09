Centri per l'impiego, al Sud sette su dieci in panne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 16 Settembre 2018, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il costo complessivo della riforma è stato quantificato in 2,1 miliardi di euro e insieme al varo della cosiddetta pensione di cittadinanza dovrebbe garantire nella prossima manovra l'avvio dei Centri per l'impiego versione Reddito di cittadinanza. Per i 5 Stelle le risorse non mancherebbero e anche i 17 miliardi che dovrebbero consentire l'erogazione completa del Reddito ai circa 4 milioni di famiglie in povertà assoluta non sarebbero un problema. Per gli addetti ai lavori non schierati politicamente i dubbi invece ci sono. A cominciare dall'effettiva capacità dei Centri per l'impiego di essere all'altezza del nuovo compito dal momento che passerà attraverso di loro la gestione o per meglio dire l'istruttoria del Reddito di cittadinanza. Le carenze più vistose di queste strutture sono note: personale carente e una dotazione di supporti tecnologici a dir poco insufficiente e peraltro poco apprezzata dagli stessi utenti. Qualche numero: al Sud la mancanza di dotazioni informatiche è in media al 70% mentre nel Nord si ferma al 40%; nel Mezzogiorno la media di potenziali visitatori dei Centri è di 922 persone per ogni addetto contro le 801 della media nazionale. Complessivamente gli operatori in Italia sono circa 7.500, ormai pressoché tutti in carico alle Regioni (anche se la copertura degli stipendi resta un onere per lo Stato), un numero nemmeno paragonabile alla forza di altri Paesi, dalla Germania con 110mila unità alla Francia che ne schiera 45mila, alla Gran Bretagna che ne ha 60mila. Ma quel che forse dovrebbe preoccupare di più è che a fronte delle circa 500 strutture esistenti nel nostro Paese, non si riesce ancora a superare la modestissima soglia del 3% di disoccupati avviati al lavoro grazie ai Centri, che pure hanno una platea di potenziali utenti di 3 milioni di persone.