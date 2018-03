Grandi destinazioni turistiche, in arrivo 6 milioni dal Cipe: c'è anche Napoli

Venerdì 23 Marzo 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 19:28

«Sei milioni di euro per le grandi destinazioni turistiche, parte dei 55,7 milioni stanziati per il comparto dal Cipe-Comitato interministeriale per la programmazione economica, saranno dedicati alla raccolta dati, alla mobilità sostenibile, alla gestione dei flussi e alla normativa sulle locazioni». L’annuncio è del direttore generale del Turismo del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Francesco Palumbo, nel corso del Town Meeting di FactorYmpresa Turismo a Firenze, organizzato in collaborazione con Invitalia. L’obiettivo è quello di arrivare a una gestione innovativa e sostenibile dei grandi flussi turistici nelle “top destinations” d’Italia: Firenze, Roma, Venezia, Milano e Napoli.Il primo Town Meeting è un evento di brainstorming tra esperti del settore turistico, organizzato a Firenze nell’ambito di FactorYmpresa Turismo, il programma che sostiene e premia le idee di business innovative nella filiera turistica, promosso dal dicastero. Oltre cento stakeholder ed esperti del settore, provenienti dalle cinque più importanti destinazioni turistiche italiane, si sono confrontati con l’obiettivo comune di far emergere criticità, fabbisogni e possibili soluzioni.Oltre a Palumbo, al Town Meeting hanno partecipato anche gli assessori al Turismo delle cinque grandi città. Tra questi, l'assessore del Comune partenopeo Nino Daniele. “Napoli si sta affermando come meta turistica da pochi anni - ha osservato - e grazie a questo network può partire in un modo giusto e sostenibile, impegnandosi fortemente in questa direzione. Con la giornata di oggi si passa finalmente dalle parole ai fatti e la sostenibilità diventa una priorità, un fatto concreto, anche grazie al coinvolgimento e al contributo di tutti gli stakeholder coinvolti”.