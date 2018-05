Giovedì 10 Maggio 2018, 20:19 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 20:19

Paolo Annunziato confermato all'unanimità alla presidenza del Cira, il Centro italiano ricerche aerospaziali di Capua. A deliberarlo è stata l'assemblea dei soci, che ha nominato sempre con voto unanime il consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.Gli altri membri del board sono Maurizio Cheli (imprenditore del settore aerospaziale, astronauta e pilota collaudatore), Tiziana Di Chio, Felicio De Luca e Ludovica Schneider.L'assise degli azionisti ha approvato all'unanimità anche il piano triennale 2018-2020 e il bilancio di esercizio 2017.Il presidente ha assicurato che "nei prossimi anni il Cira investirà sul rafforzamento delle competenze presenti, sul potenziamento degli impianti di test e qualifica e sulla realizzazione del nuovo programma nazionale di ricerca aerospaziale Prora. Il Centro svolgerà sempre più un ruolo di primo piano nel campo della ricerca aerospaziale in partnership con i principali enti di ricerca e aziende internazionali. Una particolare attenzione - ha aggiunto - sarà riservata alla valorizzazione dei giovani ricercatori e alla messa a sistema delle competenze di ricerca e industriali del settore aerospaziale nazionale e campano".Laureato in Scienze politiche, Annunziato ha conseguito un dottorato in Economia presso l'Università di Chicago. Alle spalle ha una lunga carriera che lo ha portato a ruoli di responsabilità, sia nel settore pubblico che in quello privato. E' stato direttore generale del Cnr, direttore del Public and Economic Affairs di Telecom Italia, direttore esecutivo della Ricerca, Innovazione e Net Economy per Confindustria e, per la Commissione europea, presidente del gruppo di esperti per le partnership pubblico-private. Ha svolto un'intensa attività di consulenza presso aziende nazionali e multinazionali e ha alle spalle diverse esperienze di insegnamento.Forte anche la sua esperienza in campo internazionale, negli ultimi due anni ha ricoperto la carica di consigliere per la Ricerca e Innovazione del ministro per l'Economia degli Emirati Arabi Uniti.