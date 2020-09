Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company in Italia, annuncia la nomina di Frank O'Donnell come nuovo general manager. Il manager guiderà le quasi 2.000 persone che lavorano tra i 5 stabilimenti produttivi in Piemonte, Veneto, Abruzzo, Campania e Basilicata. Lo rende noto un comunicato.

