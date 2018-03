Coca-Cola lancia in Italia la nuova gamma di toniche Royal Bliss

Martedì 27 Marzo 2018, 20:31 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 21:00

Arriva in Italia Royal Bliss, la nuova gamma di toniche di Coca-Cola. Con i consumatori alla perenne ricerca di prodotti innovativi e gusti e abitudini in continuo cambiamento, il lancio rientra nella strategia del colosso americano di offrire una scelta di bevande sempre più varia.«The Coca-Cola Company non è soltanto Coca-Cola, è un universo di sapori che continua a espandersi», spiega la società. «Osa. È meraviglioso», è lo slogan delle nuove toniche pensate per ogni occasione della giornata, dall'aperitivo al dopocena.«Quello delle toniche è un segmento particolarmente interessante, con molte opportunità grazie alla crescente attenzione verso i prodotti premium e verso la miscelazione - ha dichiarato Annalisa Fabbri, direttore marketing di Coca-Cola Italia -. Abbiamo grandi aspettative per questa gamma: siamo convinti che la strategia che abbiamo messo in campo a sostegno del lancio di Royal Bliss possa consentirci di diventare un importante player del mercato delle toniche nel canale Ho.Re.Ca (hotel, ristoranti, caffè)».Royal Bliss, già presente in Spagna, arriva in Italia con una linea di 6 prodotti nati dall’incontro di più di 40 nuances aromatiche diverse: "Creative Tonic Water", "Creative Zero Sugar Tonic Water" (versione zero calorie), "Exotic Yuzu Taste Sensation Tonic Water", "Ironic Lemon Taste", "Irreverent Ginger Ale" e "Seductive Ginger Beer".La Coca-Cola, maggiore produttore al mondo di bevande, ha un portafoglio di oltre 500 brand (tra cui Fanta e Sprite) ed è presente in oltre 200 paesi. In Italia l'azienda è attiva dal 1927 e oggi ha oltre 2.200 dipendenti e 26 marchi, dalle bevande gassate ai tè, dalle acque agli sport drink.