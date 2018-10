CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:29

La pace fiscale servirà anche a sanare la posizione delle centinaia di allevatori della pianura padana che non hanno restituito allo Stato l'ammontare delle multe europee per le quote latte, già pagate dall'Italia a Bruxelles». Un buco da oltre un miliardo, stima Paolo Russo, il deputato campano di Forza Italia che ha approfondito per primo l'argomento dopo la presentazione del decreto fiscale da parte del governo. Un buco che dovrebbe essere coperto dalla collettività ma che almeno per un terzo sarebbe ormai irrecuperabile.I calcoli di Russo, sulla base dei dati Agea, l'Agenzia che controlla l'erogazione dei contributi agli agricoltori, sono piuttosto chiari. Nel periodo 1995-2009 l'Italia ha splafonato la quota nazionale di produzione di latte ad essa assegnata in base a una norma comunitaria molto contestata ma rimasta in vigore fino al 2015 e lo Stato si è dovuto sostituire agli allevatori responsabili dello sforamento, pressoché tutti concentrati tra Veneto e Lombardia, versando all'Ue gli importi delle multe dovute pari a circa 2,3 miliardi.L'INTESAL'accordo con Bruxelles prevedeva anche che le somme fossero restituite all'erario dagli allevatori responsabili ma la lunghissima querelle anche politica che ne è seguita, con la Lega sempre contraria all'obbligo del pagamento definito ingiusto, ha prodotto risultati piuttosto magri per le casse italiane. Nel senso che nel 2015, due anni dopo l'apertura della procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese, l'Ue aveva stimato in 1,34 miliardi le somme ancora da recuperare presso i produttori tra i quali alcune centinaia di irriducibili, contrari sin dall'inizio ad ottemperare all'obbligo. Oggi, a fronte come detto dei 2,303 miliardi di euro versati dall'Italia, sono stati riscossi dagli allevatori solo 356 milioni mentre altri 414 sono oggetto di rateizzazioni, avviate per primo dall'allora ministro e attuale governatore del Veneto Luca Zaia. «Siamo cioè a quota 770 milioni di euro che si possono dire incassati ma ad essi spiega Russo vanno aggiunti almeno 279 milioni da considerarsi ormai irrecuperabili per fallimenti delle aziende o incapacità di definizione dell'ammontare o ancora per sentenze sfavorevoli alla pubblica amministrazione». Di qui, a quanto pare, l'ipotesi di pace fiscale che sul piano strettamente tecnico appare plausibile: le cartelle esattoriali emanate da Equitalia apparterebbero infatti alla fattispecie prevista dal decreto fiscale. Non una pietra tombale, rivela il sito Agricolae.eu, ma un'opportunità per chi vuole chiudere una volta per tutte la pratica di mettersi in regola, chiudere i conti con il passato e rimettersi in pista, soprattutto in una fase come quell'attuale di crisi strutturale del comparto latte. E ciò «a fronte dello stralcio degli interessi, delle sanzioni accumulate negli anni e del pagamento di una percentuale (che dovrebbe variare tra il 15, il 20 e il 50% a seconda dello stato dell'arte dei procedimenti in atto) dell'imposta originaria».