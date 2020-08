Confindustria, appello al governo: gli sgravi al Sud siano per sempre e per tutti

«Chiariamoci le idee su un punto: gli sgravi contributivi del 30 per cento concessi alle imprese del Mezzogiorno potrebbero essere un primo passo ma non dobbiamo dimenticare che il disincentivo a investire al Sud viene da gap infrastrutturali e di legalità. Questa misura per essere efficace dovrebbe essere strutturale, e non durare una manciata di mesi; soprattutto dovrebbe aprire ad una riduzione strutturale e generale del cuneo fiscale per tutti visto che la riforma del fisco è un'altra araba fenice più volte annunciata dal governo ma di cui, in dettaglio, non sappiamo nulla». È un passaggio della lettera inviata ieri a tutte le Associazioni territoriali di Confindustria dal presidente Carlo Bonomi per fare il punto sui primi 100 giorni del suo mandato.

Una lettera molto ampia nella quale si rinnovano, punto per punto, le critiche e le perplessità nei confronti del governo già espresse da viale dell'Astronomia anche nella gestione della post emergenza da Covid-19. Dal caos sulla ripresa della scuola alle centinaia di decreti attuativi dei provvedimenti economici varati dall'esecutivo ancora in attesa di vedere la luce; dall'inutile attesa finora dei commissari che avrebbero dovuto sbloccare le grandi opere infrastrutturali al protrarsi del binomio «cig per tutti-no licenziamenti» che a giudizio di Bonomi rischia di produrre effetti di congelamento «pesanti in termini sociali e per le imprese».



Il ragionamento sulla fiscalità di vantaggio arriva in coda al documento, preceduto da una riflessione anch'essa molto critica sulle prospettive del Paese. «Un Paese, o meglio, siamo più chiari, un blocco di partiti politici e di pezzi di società italiana - scrive il presidente di Confindustria che con erronee illusioni crede di rinviare o impedire la necessità di innovazioni profonde nel sistema pubblico e nelle troppe rendite improduttive che alimenta, rischia di non dare un futuro ai nostri figli. Un blocco in cui emergono tentativi di vera e propria intimidazione delle imprese, per indurle a tacere. E disegni da parte di sistemi di potere locali di vera e propria subordinazione delle imprese, promettendo o concedendo sgravi ad hoc e interventi straordinari».

Tra le illusioni, Bonomi inserisce anche il progetto di nazionalizzazione dell'Ilva dopo quello di Alitalia: «In entrambi i casi senza un piano industriale». E aggiunge: «Un Paese che rientra in settori come la produzione di gelati e confezioni di abiti da donna definendoli strategici e che vuole tornare alla rete pubblica delle Tlc bloccando i privati del settore, dimentica il rovinoso falò di risorse delle Partecipazioni Statali che obbligò alle privatizzazioni di inizio anni Novanta».

Cuore del documento, che rilancia l'obiettivo dell'unità dell'Associazione (forse anche in seguito alla decisione di alcuni settori di sottoscrivere i rinnovi contrattuali) è la proposta in dieci punti già presentata al governo per rilanciare il Paese. E con essa la disponibilità a rinnovare i contratti di lavoro scaduti ma in chiave rivoluzionaria, «perché è il lavoro e sono le tecnologie, i mercati e i prodotti, le modalità per produrli e distribuirli ad essersi rivoluzionati rispetto a decine di anni fa». In questa prospettiva non c'è più spazio per Confindustria per pregiudizi anti-industriali e per visioni demagogiche («Ci aspetta una stagione in cui la demagogia rischia di essere la più fraudolenta delle seduzioni. E in cui il costo dell'incompetenza sopravanzerà per generazioni i benefìci di chi oggi se ne avvantaggia»). Ma anche per illusioni legate al perenne sostegno pubblico al reddito a danno dei giovani («In tanti hanno finto di applaudire Draghi» visto «che in concreto poi vogliono il contrario»).

