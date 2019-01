Confitarma: stop aiuti a Tirrenia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Gennaio 2019, 11:30

Si fa sempre più aspra la polemica sui trasporti via mare e in particolare sulla continuità territoriale con la Sardegna. Dopo l'attacco del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alla Tirrenia (soldi pubblici buttati, convenzione da rivedere al più presto) e la risposta del gruppo Onorato (Toninelli non sa di cosa parla), scende in campo Confitarma che mette nel mirino proprio Onorato. Confitarma esprime la propria solidarietà a Toninelli e parla di dichiarazioni (quelle di Onorato) che non condivide né la forma né la sostanza. In particolare si sottolinea che non esiste alcun rischio di perdita di lavoro per i marittimi italiani qualora non venga rinnovata l'attuale convenzione in quanto, in base alla legge vigente, gli equipaggi delle navi che operano in servizi di cabotaggio devono essere obbligatoriamente comunitari.