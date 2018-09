Consob ai cinquestelle, Antitrust alla Lega: ecco le nomine del governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Settembre 2018, 10:30

Il governo giallo-verde si prepara a una nuova infornata di nomine. La torta non è ricca quanto quella spartita in estate, quando Lega e 5Stelle si sono divisi i vertici di Cassa depositi e prestiti, Rai, Ferrovie e delle Agenzie delle Entrate, del Demanio e delle Dogane. Ma è comunque gustosa. E c'è chi dice che c'è già un accordo di massima tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: la presidenza della Consob a un economista di area grillina, la guida dell'Antitrust a un giurista vicino al Carroccio. Più il vertice dell'Enit, l'ente per il turismo, che dovrebbe andare a «un esperto del settore» scelto dal ministro lumbard Gian Marco Centinaio.