Consob, stretta finale sulla nomina: Minenna in pole per la presidenza

Venerdì 16 Novembre 2018, 11:00

Il dado sarebbe tratto. La casella più importante del giro di nomine di fine anno, quella della Consob, avrebbe un nome: Marcello Minenna. Salvo sorprese, sempre possibili quando si tratta di nomine pubbliche, il successore di Giuseppe Vegas all'organismo di vigilanza dei mercati finanziari, dovrebbe essere lui. L'accordo politico tra Lega e Movimento Cinque Stelle sarebbe stato raggiunto. Barese, classe 1971, medaglia d'oro come più giovane laureato con lode della Bocconi, master in matematica applicata alla finanza alla Columbia University, da vent'anni in forza alla stessa Consob dove è attualmente a capo dell'ufficio analisi quantitative, Minenna ha un curriculum lunghissimo. Che comprende anche un'esperienza come assessore al Bilancio e alle partecipate della giunta di Roma guidata dalla sindaca Virginia Raggi. Esperienza breve, terminata per lo scontro con quello che allora era considerato il cerchio magico della prima cittadina.